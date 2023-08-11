Küçükbaş hayvan üreticilerinin ikinci taksit destek ödemesi yapıldı

Maliye Bakanlığı, Doğrudan Gelir Desteği kapsamında küçükbaş hayvan üreticilerine İkinci taksit destek ödemesinin yapıldığını duyurdu.
Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, küçükbaş hayvan üreticileri için toplam 91.809.270 TL ödeme gerçekleştirildi.
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