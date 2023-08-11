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Küçükbaş hayvan üreticilerinin ikinci taksit destek ödemesi yapıldı

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Küçükbaş hayvan üreticilerinin ikinci taksit destek ödemesi yapıldı
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Maliye Bakanlığı, Doğrudan Gelir Desteği kapsamında  küçükbaş hayvan üreticilerine İkinci taksit destek ödemesinin yapıldığını  duyurdu.
Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, küçükbaş hayvan üreticileri için toplam 91.809.270 TL ödeme gerçekleştirildi.
 
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