Küçük Şükrü’den örnek davranış

Yaşanan olumsuzluklar arasında çocukların günden güne artan farkındalığı dikkatlerden kaçmadı.
Şehit Hasan Cafer İlkokul öğrencisi Şükrü Akbaş’ın davranışı ayakta alkışlandı. Türkiye’de 6 Şubat tarihinde yaşanan depremin ardından, ülkeye gelen depremzedelere bir şekilde katkısını koymaya çalışan minik Şükrü, evlerinin bahçelerinde bulunan limonları topladı. Topladığı limonları mahallesinde satan Şükrü Akbaş, elde ettiği kazancı okulunda bulunan depremzedeler için kullanılmak üzere okul idaresine bağışladı.
Minik Şükrü’nün olgun ve örnek davranışı okul idaresi ve çevresi tarafından büyük takdir topladı.
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