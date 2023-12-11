banner913
banner932
Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık’a kadar müracaat kabul edilecek
Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık’a kadar müracaat kabul edilecek
11 0
Liderler bu akşam bir araya gelecek
Liderler bu akşam bir araya gelecek
9 0
 
13’üncü maaşlar 21 ve 22 Aralık’ta ödenecek
13’üncü maaşlar 21 ve 22 Aralık’ta ödenecek
14 0
İsrail’den KKTC’de suikast girişimi iddiası
İsrail’den KKTC’de suikast girişimi iddiası
71 0
Göçmenköy hız kesmiyor
Göçmenköy hız kesmiyor
24 0
Yeşilova, başkentte hayata döndü
Yeşilova, başkentte hayata döndü
27 0
En çok yağış Karpaz bölgesinde kaydedildi
En çok yağış Karpaz bölgesinde kaydedildi
21 0
banner996
banner985

Küçük Nefes yardım bekliyor

banner989

banner974
Küçük Nefes yardım bekliyor
banner971
Böbrek ve mesane rahatsızlığıyla mücadele eden ve geçmişte de yardım kampanyaları düzenlenen Nefes Davşan adlı çocuk için yeniden yardım kampanyası başlatıldı.
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde böbrek ve mesane hastalığıyla boğuşan Nefes için sosyal medya üzerinden başlatılan yardım kampanyasıyla tedavi masraflarının karşılanması hedefleniyor.
Nefes'e destek olmak isteyenler, her iki cep telefonu operatöründen “NEFES” yazıp 5668’e mesaj atarak, Nefes’in tedavi masraflarına 50 TL’lik bağış yapabiliyor.
Aynı zamanda Nefes’e yardımcı olabilmek için Halk Bankası'nda Hatice Birinci adına açılan hesaba TR94 0001 2009 8980 0001 0231 92 numaralı IBAN üzerinden de bağış yapılabileceği kaydedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.