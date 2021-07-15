Küçük işletmeler için çok yönlü katkı

Hibe programıyla üreticilere ve hizmet sektörüne önemli bir katkı ayrıldığını söyleyen Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Dayanışma İş Geliştirme Desteği ile işletmelere çok yönlü katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi



Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile yerel danışmanlık şirketi Ekonomik ve Sosyal Politikalar Merkezi’nin (ECOSO) iş birliğinde yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, mikro ve küçük işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmayı hedefleyen “Dayanışma İş Geliştirme Desteği” projesi hakkında dün bilgilendirme yapıldı.

Dün saat 10.00’da KTEZO ve Milli Eğitim ile Kültür Bakanlığı (MEKB) Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin etkinlik salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında, “Dayanışma” projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

AB’nin finansal desteğiyle, KTEZO ile ECOSO işbirliğinde yürütülmekte olan “İş Geliştirme Hizmetleri yoluyla Mikro ve Küçük İşletmelerin Rekabet Edebilirliğini Artırma” projesi kapsamında geliştirilen Dayanışma İş Geliştirme Desteği, mikro ve küçük işletmelere özel danışmanlık, fark yaratıcı eğitim, finansman ve ağ kurma olanakları sunuyor.

Oda Başkanı Mahmut Kanber, Oda’nın Ecoso ile iş birliğinde geliştirilen Dayanışma projesinin mikro ve küçük işletmelerine iş geliştirme desteği sunarak, işletmelerin rekabet gücünü artırmayı, işletmelerin kooperatifleşmesini ve standartlara uygun üretim yapmalarını sağlamayı, ülkede üretim ve istihdamı artırmayı, ülkenin sürdürülebilir gelişmesine katkı koyma hedeflediğini söyledi.

Geçen günlerde tanıtımı yapılan Dayanışma projesi hakkında bugün bilgilendirme toplantısı yapmak istediklerini belirten Kanber, Oda’nın özellikle salgın döneminde aktif bir biçimde paydaşlarla istişarelerini sürdürdüklerini belirtti.

Kanber, Dayanışma İş Geliştirme Desteği projesinde, mikro ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen eğitim programlarının ve hibe desteğinin önemine işaret etti.

Hibe programıyla da üreticilere ve hizmet sektörüne önemli bir katkı ayrıldığını söyleyen Mahmut Kanber, Dayanışma İş Geliştirme Desteği ile Oda üyesi işletmelere çok yönlü katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

ECOSO Proje Koordinatörü ve Ağ Kurma Uzmanı Suay Anıl ise, AB desteğiyle, KTEZO ile ECOSO işbirliğinde yürütülmekte olan “İş Geliştirme Hizmetleri yoluyla Mikro ve Küçük İşletmelerin Rekabet Edebilirliğini Artırma” projesi kapsamında geliştirilen Dayanışma projesinin mikro ve küçük işletmelere yönelik kapasite geliştirme, finansman ve ağ kurma olanakları sunduğunu söyledi.

Projenin kapasite geliştirme bacağı altında çevrim içi (online) eğitim programı hakkında bilgiler paylaşan Anıl, oluşturulan eğitim programına tüm KTEZO üyesi işletmelerin katılabileceğini, eğitimlere cep telefonu veya bilgisayar üzerinden kolaylıkla erişilebileceğini aktardı.

Dayanışma projesi kapsamında mikro ve küçük işletmelere yönelik finansman imkanları ve hibe programı hakkında da bilgi veren Anıl, toplam 100 bin euro tutarında hibe desteğinin ayrıldığını ve bu desteğin mikro ve küçük işletmelerin piyasadaki varlıkları için “son derece önemli” olduğunu söyledi.

Anıl, hibe desteğine başvuracak olan işletmelerin; yeni, niş, özgün hizmet veya ürün geliştirme; satış, üretim veya hizmet sunumunu geliştirme; işletmenin karlılığını artırma; gıda güvenliği, hijyen standartlarını, hizmet kalitesi standartlarını artırma gibi hedefleri olması gerektiğini belirtti.

