Küçük esnafa elektrik desteği

Başbakan Ünal Üstel, küçük esnafın yüksek elektrik faturaları ile karşılaşmaması için bir çalışma başlattıklarını ileriki günlerde bu çalışmaların sonuçlarını duyuracaklarını açıkladı



Başbakan Ünal Üstel Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Medyatör’de hükümet icraatlarını değerlendirdi.

Elektrik konusunda ciddi çalışmaların yapıldığına vurgu yapan Başbakan Ünal Üstel “enerji ile ilgili sorunları çözmeden başka işe bakmayacağım” dedi.

Başbakan, enerji konusunda Türkiye’den en üst düzey uzmanların bir rapor hazırlığında olduğunu belirterek çıkacak olan sonuca göre KKTC’nin enerji konusunun yeniden şekilleneceğini kaydetti.

Üstel, Teknecik elektrik santralinin yaşlandığını üç adet jeneratörün atıl durumda olduğunu söyledi. Üstel, TC Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’dan bizzat enerji konusunda destek istediğini ve sorunların zamanla çözüleceğini vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, küçük esnafın yüksek elektrik faturaları ile karşılaşmaması için bir çalışma başlattıklarını ileriki günlerde bu çalışmaların sonuçlarını duyuracaklarını açıkladı. Başbakan “amacımız küçük esnafı ayakta tutmak” dedi.

BELEDİYELER REFORMU

Belediyeler reformu konusuna da açıklık getiren Başbakan Ünal Üstel, AD-HOC komitesinin temmuz ayında çalıştığını ve kriterleri belirlediğini söyledi. Başbakan belediye sayısının şuan kesin olmadığını oluşan kriterler doğrultusunda sayının belirleneceğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, oluşturulacak olan ortak pay havuzu sistemi ile belediyelere eşit katkı sağlanacağına vurgu yaparak belediyelerin şuan ki mali durumlarının çöktüğünü ve bunun önüne geçileceğini kaydetti. Başbakan şöyle devam etti: “27 Kasım’da yerel seçimlerle birlikte belediyelerimizi yeniden şekillendireceğiz”

“TL kullanmanın dezavantajlarını yaşıyoruz” diyen Başbakan Ünal Üstel küresel bir ekonomik kriz olduğunu ancak hükümetin sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirtti.

Vatandaşlardan anlayış ve sabır beklediğini dile getiren Başbakan Üstel, birlik ve beraberlikle zor şartların üstesinden gelinebileceğini kaydetti



