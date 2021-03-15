Küçük Emine yardım bekliyor

4 yaşındaki Emine Benli’nin beyninde tümör çıktı. Ailesi, ameliyat masrafları için yardım çağrısı yaptı



İnönü sakini Benli ailesinin 4 yaşındaki çocukları Emine Benli, beyninde tümör oluşması nedeniyle perşembe günü Türkiye'de Acı Badem Hastanesi'nde ameliyat olacak.

Benli ailesinin gücünün yetmediği için aile yakınları ve akrabaları bir yardım kampanyası başlatması nedeniyle sosyal medya üzerinden destek kampanyası başlatıldı. Konuyla ilgili aile yakınları ve Benli ailesinin dostları tarafından başlatılan kampanya duyurusu şöyle:

"Acil Duyuru:

4 yaşındaki Emine Benli için yardım bekliyoruz minik yavrumuzun başında tümör oluşmuş acil ameliyat olması için para topluyoruz, lütfen duyarlı olun. Parayı bize ya elden yada banka hesap numarasına yatırabilirsiniz İletişim : 05338752788 Tr330003200000000068449899 Neval Benli TEB Bank. Dualarınızı ve yardımınızı bekliyoruz."

