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KTTO: “Teknecik’e baca filtresi takılması zorunluluktur"

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KTTO: “Teknecik’e baca filtresi takılması zorunluluktur"
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) elektrik üretilecek diye halkın ve doğanın zehirlenemeyeceğini, Teknecik Santrali’ne baca filtresi takılmasının zorunluluk olduğunu belirtti.
KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Teknecik’teki yakıt depolarından alınacak akaryakıt örneklerini analiz ettirmek ve sonuçlarını halkımızla paylaşmak için görev talep ediyor. Temiz ve ihale şartlarına uygun yakıt getirdiğini iddia edenleri bu çağrımıza olumlu karşılık vermeye davet ediyoruz” denildi.
KTTO’nun analiz konusunda daha önce de çağrı yaptığının hatırlatıldığı açıklamada, “Bu suskunluk, kullanılan yakıtın temiz olmadığının yeni bir kanıtı sayılmalıdır. Hem zehirleniyor hem de kazıklanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Baca filtresi konusundaki çelişkili bilgiler olduğu, bunun da Kıb-Tek yetkililerinin filtre konusunda ciddi bir çalışma yapmadığının gösterdiği olduğu da savunuldu.
 
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