KTTO: “Elektrik sisteminin bütünlüklü olarak yenilenmesi gerekiyor”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, elektrik üretimi ve dağıtımı sistemini yenilemenin öncelikli olması gerektiğini belirtti.

KTTO’dan yapılan açıklamada, son günlerde Teknecik Elektrik Santralinden salınan yoğun kara dumanın, elektrik üretiminde kullanılan akaryakıtın niteliği konusundaki kuşkuları da artırdığı belirtildi.

Teknecik’te kullanılan yakıtın niteliğinin sivil denetime açılmasının, muhtemel suiistimalleri engelleyeceği ve halkta oluşan güvensizliğin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacağı kaydedilen açıklamada, odanın, maliyetini kendisinin karşılayacağı bir mekanizma oluşturarak KIB-TEK depolarında gerekli yakıt denetimini yapmak için görev almaya hazır olduğu ifade edildi.

- “Bir türlü kurtulamadığımız bu sistem yüksek faturalar üreterek hayatımızı zehirlemeye devam ediyor”

Yapılan açıklamada, enerji konusunda değerlendirmede bulunularak, elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan sistemin bir türlü yenilenememiş olmasının, özellikle yaz aylarında sorunlarla karşıya kalınmasına neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yaz aylarında en yüksek seviyesine ulaşan elektrik tüketimi yeterince karşılanamadığından kesintiler yaşanmakta; taşıyıcı hatların yenilenmemiş olması nedeniyle arızalar meydana gelmekte; kirli yakıt ve verimsiz makineler nedeni ile Teknecik Santrali zararlı gaz salınımı yapmakta ve sorunlarından bir türlü kurtulamadığımız bu sistem yüksek faturalar üreterek hayatımızı zehirlemeye devam etmektedir.

Bu sorunlar bir arada değerlendirildiği zaman elektrik üretim ve dağıtım sisteminin bütüncül bir yenilemeye ihtiyaç duyduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu yenilenme ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi konusunda atılan adımlar odamız tarafından dikkatle izlenmektedir. Konu ile ilgili fizibilite raporunun beklendiği şekilde Haziran ayında açıklanmamış olması, önemli bir endişe kaynağıdır. Bu konudaki gelişmelerin halkımız ile sürekli bir şekilde paylaşılması hem yürütücüler üzerinde denetim oluşturması hem de halkın beklentilerini şekillendirmesi bakımından önem taşımaktadır.”

- “Zehirli gazların önlenmesi büyük bir gereklilik”

KTTO açıklamasında, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesinin yıllar alacağı düşünüldüğü zaman Teknecik Santrali’nden salınan zehirli gazların önlenmesi gerektiği belirtilerek, “Bölge halkının ve doğasının bu gazlarla zehirlenmesi elbette kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Son günlerde Teknecik’ten salınan yoğun kara duman, elektrik üretiminde kullanılan akaryakıtın niteliği konusundaki kuşkuları da artırmaktadır. Teknecik’te kullanılan yakının niteliğinin sivil denetime açılması, muhtemel suiistimalleri engelleyecek; halkta oluşan güvensizliğin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacaktır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, maliyetini kendisinin karşılayacağı bir mekanizma oluşturarak Kıb-Tek depolarında gerekli yakıt denetimini yapmak için görev almaya hazırdır.

Son yapılan zam sonrası elektrik fiyatlarının geldiği seviye ve yaz ayları nedeniyle artan elektrik kullanımının elektrik faturalarını ödenemez duruma getirdiği de hepimizin malumudur. Hem hane halkı hem de işletmelerimiz elektrik kullanımından kaçınmaya çalışmaktadırlar. Bu tasarruf eğilimi, hizmetler sektöründe çalışan işletmelerin kalitesini düşürmekte, üretici işletmelerin ürünlerini pahalılaştırmaktadır. Yaşadığımız bu gerçeğe karşın elektrik fiyatlarına yeni zam beklentisi olduğu haberlerini büyük bir endişe ile izlemekteyiz.”

- “Ekonomik hayat adeta durma noktasına gelecek”

KTTO açıklamasında, piyasada “yaşanan pahalılık furyasının yeni bir elektrik zammını daha kaldıramayacağını ve güneye kaymakta olan ekonomik hayatın adeta durma noktasına geleceği” savunuldu.

Bugünün dünyasında enerjinin, yaşamın her alanında kullanılan ve hem yaşam kalitesini hem de rekabet gücünü etkileyen başlıca ihtiyaç haline geldiği belirtilen açıklamada, “Elektrik üretimi ve dağıtımı sistemini yenilemek, önceliğimiz olmak zorundadır. Yıllardan beri ısrarla dile getirdiğimiz bu uyarıya karşın sistemde herhangi bir iyileştirme yapılmamış olmasını üzüntü ile kaydederken gelişmeleri izleyerek katkı koymaya devam edeceğimizi bir kez daha paylaşmak istiyoruz” denildi.

