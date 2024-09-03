banner913
banner932
En fazla yağış Geçitkale’ye düştü
En fazla yağış Geçitkale’ye düştü
11 0
KTTO Başkanlığına yeniden Turgay Deniz getirildi
KTTO Başkanlığına yeniden Turgay Deniz getirildi
11 0
 
Mağusa’da panayır coşkusu
Mağusa’da panayır coşkusu
22 0
O artık bir melek
O artık bir melek
20 0
Önümüzdeki dört gün yer yer sağanak bekleniyor
Önümüzdeki dört gün yer yer sağanak bekleniyor
27 0
Güney’in “Fiakas” oyunu Kuzey’de sahnelenecek
Güney’in “Fiakas” oyunu Kuzey’de sahnelenecek
30 0
KKTC U12 Milli Takımı Azerbaycan'da açılışa katıldı..!
KKTC U12 Milli Takımı Azerbaycan'da açılışa katıldı..!
30 0
banner1032

KTTO Başkanlığına yeniden Turgay Deniz getirildi

banner1020

banner1045
KTTO Başkanlığına yeniden Turgay Deniz getirildi
banner971
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) başkanlığına yeniden Turgay Deniz getirildi. 
KTTO 61. dönem Oda Meclisi, dün ilk toplantısını yaparak Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini belirledi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, başkanlığına yeniden seçilen Turgay Deniz’in, kendisini göreve getiren KTTO Meclisi üyelerine teşekkür ettiği belirtildi.
Açıklamada, KTTO Meclisinin yaptığı toplantıyla Başkan Vekillerinin Aziz Limasollu ve Ramazan Gündoğdu; Yönetim Kurulu Üyelerinin ise Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Evren Günsel Erçelik, Omaç Cin, Yusuf Acemoğlu ve Yüksel Akay olarak belirlediği kaydedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.