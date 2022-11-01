KTTB Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 24. Olağan Genel Kurulunda göreve getirilen Başkan ve Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda belirlenene göre görev dağılımı şöyle;

“Başkan Dr. Dt. Ahmet Özant, As Başkan Dr. Çağrı Cemaller, Genel Sekreter Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, Mali Sekreter Doç. Dr. Dt. Aysa Ayalı, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Dt. Nermin Yönel, Dr. Nesil Bayraktar, Çevre Sorumlusu Dr. Doğa Kalyoncu, Dr. Şenel Beydola, Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, Dr. Dt. Osman Ertuğ Erçal, Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Dt. Aysa Ayalı, İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Nesil Bayraktar, Dr. Çağrı Cemaller, Dış İlişkiler Sorumlusu Doç. Dr. Dt. Aysa Ayalı, Dr. Dt. Osman Ertuğ Erçal, Dr. Dt. Nermin Yönel, Sosyal İşler Sorumlusu Dr. Şenel Beydola, MD, Doç. Dr. Aysa Ayalı”

