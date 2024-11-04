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KTTB ile BRTK arasında protokol imzalandı

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) arasında sağlığı konu alan bir televizyon programının yeni yayın döneminde de devam etmesine ilişkin iş birliği protokol imzalandı.

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KTTB ile BRTK arasında protokol imzalandı
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Birlikten yapılan açıklamaya göre protokole, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt imza koydu.
Açıklamaya göre, KTTB ve BRTK iş birliğinde 2023-2024 yayın döneminde yayınlanan ve her hafta farklı KTTB üye hekimlerinin konuk olduğu, koruyucu önlemlerin önemine dikkat çekmenin ve halka sağlık alanında doğru bilgiyi ulaştırmanın amaçlandığı ‘En Sağlıklı Sohbetler’ programı yeni yayın döneminde de devam edecek.
Program, KTTB yönetim kurulu üyesi Dr. Sinem Şığıt İkiz’in koordinatörlüğünde ve Dr. Dt. Ahmet Özant’ın sunumu ile 11 Kasım 17.00’dan itibaren her pazartesi BRT1’de canlı olarak yayınlanacak.
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