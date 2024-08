KTTB Genel Sekreteri Dalkan: “Uyuşturucu krizi toplumsal bir soruna dönüştü”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Genel Sekreteri Ceyhun Dalkan, Kıbrıs’ın kuzeyinde uyuşturucu kullanımının son dönemlerde “alarm verici” seviyelere ulaştığına dikkat çekerek, bunun ciddi bir toplumsal kriz olduğunu belirtti.



Dalkan yaptığı yazılı açıklamada, her gün gençlerin bu tehlikeli batağa saplandıklarının, polis tarafından tutuklanmalarının ve intiharlarının haberleriyle karşılaştıklarını belirterek, bu krizle başa çıkma konusundaki çabaların “yetersiz ve etkisiz” kaldığını ifade etti.

Uyuşturucu kullanımının zararları konusunda toplumda yeterli bilincin oluşturulamadığını kaydeden Dalkan, yöneticilerin eğitim sistemine ve halkı bilinçlendirme kampanyalarına gereken önemi vermediğini savundu.



- “Uyuşturucu, toplumu büyük bir tehdit altına sokuyor”

“Gençler, uyuşturucunun tehlikeleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmadan bu maddelere yöneliyor. Bu durum, geleceğimiz olan genç nesilleri ve toplumu büyük bir tehdit altına sokuyor. Ülkedeki bitmeyen ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk, belirsizlik, ümitsizlik ve boşlukta kalmak gençlerde uyuşturucu kullanımının artmasında önemli rol oynamaktadır.” diyen Dalkan, uyuşturucu bağımlıları için sunulan tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin de son derece yetersiz olduğunu belirtti.

2020 yılında temeli atılan ve bir yıl içinde bitirilme sözü verilen AMATEM’in “bir hayale döndüğünü” ve bir an önce açılması gerektiğini ifade eden Dalkan, Denetimli Serbestlik Yasası'nın takiplerdeki yetersizlikler nedeniyle etkin ve yeterli uygulanamadığını kaydetti.



- “Hükümet daha kararlı ve kapsamlı adımlar atmalı”

Uyuşturucu ticaretinin organize suç örgütlerinin elinde büyük bir sektör haline geldiğini öne süren Dalkan, “Hükümet, bu örgütlerle etkili ve sonuç alıcı şekilde mücadele etmiyor. Ülkedeki uyuşturucu krizine karşı yetersiz ve etkisiz mücadele, toplumun her kesimini derinden etkiliyor. Daha etkili yasal düzenlemeler, kapsamlı eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları, ekonomik ve sosyal reformlar, hayal olan AMATEM’in açılması ile yeterli tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ve organize suçla etkin mücadele şart.” ifadelerini kullandı.

Krizin üstesinden gelmek için hükümetin daha kararlı ve kapsamlı adımlar atması gerektiğine dikkat çeken Dalkan, aksi takdirde, uyuşturucu sorununun toplumu, aileleri ve geleceklerini içten içe yok etmeye devam edeceğini ifade etti.