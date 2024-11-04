KTTB Başkanı Dalkan: “Kaos içerisindeki sağlık sisteminde iyileşme için umut kırıcı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Ceyhun Dalkan, 2025 bütçesinde sağlığa ayrılan yüzde 9,4 payın yetersiz olduğunu belirterek, “Kaos içerisindeki sağlık sisteminde iyileşme için umut kırıcı.” ifadelerini kullandı.



Yazılı açıklama yapan Dalkan, 2025 bütçesinde sağlığa ayrılan oranın yüzde 9,4 olduğunu, bu oranın, 2024 yılına göre yüzde 0,6’lık bir artış anlamına geldiğini belirtti.

“Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında bu oran oldukça yetersizdir ve sorunlar yumağı, kaos içerisindeki sağlık sisteminde iyileşme için umut kırıcıdır.” diyen Dalkan şu ifadeleri kullandı:

“OECD ülkelerine baktığımızda, sağlık harcamalarının oranı genellikle yüzde 10’un üzerindedir. Almanya, Fransa ve Kanada’da bu oran yüzde 12 civarında, ABD’de ise yüzde 17’dir. Bu yüksek oranlar, halk sağlığına verilen önemin bir göstergesidir. Ancak Kıbrıs’ın kuzeyinde sağlığa ayrılan payın yüzde 10’un altında kalması, halk sağlığını koruyucu hizmetler ve yatırımlar için gereken kaynakları sağlamaktan uzaktır.

Gelişmiş ülkeler; yalnızca hastane altyapısına değil, dijital sağlık çözümlerine, yeni tedavi yöntemlerine ve sağlık çalışanlarının eğitimine de yatırım yapmaktadır. Ülkemizde ise artan nüfus, yetersiz altyapı ve sağlık kalitesinin arttırılması ihtiyacı göz önüne alındığında açıklanan bu bütçe ile sağlık alanında gerekli dönüşümün ve gerekli alt yapı yatırımlarının yapılması imkânsızdır.”

-“Halk sağlığını tehdit eden koşulları artırıyor.”

Önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerine kaynak ayırmak, gelişmiş ülkelerin halk sağlığını koruma stratejilerinin önemli bir parçası olduğunu belirten Dalkan, ülkede ayrılan sınırlı bütçenin bu tür hizmetlerin sağlanmasını zorlaştırdığını, halk sağlığını tehdit eden koşulları artırdığını söyledi.

“Sağlıkta yaşanan sorunlar ve krizler karşısında, bütçede yapılan yüzde 0,6’lık artış sağlık hizmetlerinde iyileşme umudumuzu kırmaktadır.” diyen Dalkan, sağlık bütçesinin en az yüzde 11-12 seviyelerine çıkarılmasının, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği, erişilebilirliği ve halk sağlığı açısından elzem olduğunu belirtti.

Eksiklikler göz önünde bulundurularak doğru planlanmış bir bütçe ile yalnızca tedavi edici değil, koruyucu sağlık hizmetlerine de öncelik verilmesi gerektiğini dile getiren Dalkan, sağlığa ayrılan yetersiz bütçe nedeniyle kamusal sağlığa erişimde zorluklar yaşandığını söyledi.

Vatandaşların sağlık hizmetini cebinden ödemek zorunda kaldığını kaydeden Dalkan, bu durumun, hali hazırda ekonomik sıkıntı içindeki halkı daha da zorladığını kaydetti.

- “Sağlığa daha fazla kaynak ayrılması gerektiği açık”

Gelişmiş ülkelerdeki yüksek sağlık bütçesi sayesinde halkın daha kaliteli, erişilebilir ve koruyucu sağlık hizmetlerine ulaşabildiğini belirten Dalkan, “Bu nedenle, ülkemizde de sağlığa daha fazla kaynak ayrılması gerektiği açıktır. Devlet, anayasal bir görev olarak kamusal sağlığı daha güçlü bir şekilde ele almalı ve bütçedeki sağlık payını artırmalıdır.” dedi.

Halkın ihtiyaçlarını ve geleceği öngörerek düzenlenen yeni bütçe uygulamaları yapılması temennisinde bulunan Dalkan, “Unutulmamalıdır ki; sağlığa ayrılan bütçenin yetersizliği kaynakların sınırlı olmasından daha çok siyasi bir tercihtir. Sağlığa ayrılan bütçeyi arttırmak toplumumuza verdiğimiz önemi de arttırdığımızı gösterir.” ifadelerini kullandı.

