KTTB 25. Olağan Genel Kurulu’nda Değişim Mücadelesi





Önümüzdeki cumartesi günü gerçekleştirilecek Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) 25. Olağan Genel Kurulu, sağlık alanında ve birlik yönetiminde köklü değişimler talep eden hekimler ile mevcut düzenin sürdürülmesini savunan hekimler arasında bir seçim yarışı yaşanmasına sahne olacak gibi görünmekte.



Değişim yanlısı hekimler Tabipler Birliği yönetiminin belli kalıplar ve kısır döngülerden çıkarılması, partiler üstü bir yaklaşım benimseyen, yazılı ilke ve maddelere dayanan, takip edilebilir ve denetlenebilir bir vizyonu savunmakta. Ayrıca, bu yeni vizyonun toplum ile hekimlik mesleği arasındaki köprüyü yeniden tesis edeceği savunulmakta.



Seçim süreci, sağlık hizmetlerinin geleceği açısından kritik bir öneme sahip gibi görünüyor.



Hekimlerin ve toplumun yararına olacak bir dönüşümün sağlanması adına atılacak adımlar merakla bekleniyor.