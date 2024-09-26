KTSYD Ali Aytaç Tavla Turnuvası şampiyonu Mustafa Evliya

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), merhum üyesi Ali Aytaç anısına geleneksel tavla anı turnuvası düzenledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, KTSYD genel merkezinde gerçekleştirilen turnuvaya Ali Aytaç’ın eşi Fatma Aytaç da katıldı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy’un açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, oynanan maçlar sonucunda Mustafa Evliya şampiyon olurken, İrfan Gelengül ikinci, Berk Akdora ise üçüncü oldu.

