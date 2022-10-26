KTSO’dan OSB Yasası için teşekkür..





Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Cumhuriyet Meclisi’nden oy birliği ile geçen Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın KTSO’da büyük memnuniyet yarattığını belirterek, katkı koyanlara teşekkür etti.



Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmanın, Meclis komitesinde ciddi emek verilerek, genel kuruldan oy birliği ile geçerek yasalaştığı kaydedilen açıklamada, “Sanayi bölgelerinin organizasyonundan temizliğine, yönetiminden çağdaşlaşmasına uzanacak süreçlerde ciddi düzenlemeler getiren yasa, uzun süredir Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından da talep edilmekteydi. “ denildi.



KTSO açıklamasında, ülkenin ciddi gerilim ortamında olduğu, büyük ekonomik sıkıntılar yaşadığı böylesi bir dönemde, Meclisten oy birliği ile geçen ve ülke sanayicisini, üreticisini daha güçlü kılan tasarının yasalaşmasının son derece önemli olduğu vurgulanarak, “Hem iktidar, hem muhalefet, hem üretici, hem ihracatçı el ele vererek, ülkemizin geleceğini kurtaracak çok önemli bir yasaya imza attı. “ denildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi.



“Organize Sanayi Bölgeleri Yasası, her şeyden önce, Ekonomi ve Enerji Bakanı sayın Olgun Amcaoğlu tarafından sahiplenildi. Komitenin her aşamasında, hem sayın bakan, hem de deneyimli ekibi yasaya sahip çıkarak büyük bir katkı koydu.



Devamında, yasanın hem Anayasaya hem diğer mevzuatlara uygunluğu konusunda bizzat komite toplantılarına katılarak saatler süren çalışmalara katkı koyan anamuhalefet CTP Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman da özel bir teşekkürü hak ediyor.



Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, iktidar ve muhalefetin ülke üreticisi için bir araya gelmesi, ortak fikir üretmesi ve oy birliği ile bir yasanın altına imza atması, bu zor günlerde ülkemizin geleceği için bir ışık olmuştur.



Demek ki, doğru projelerde, iktidar da muhalefet de bir araya gelebilir, ülkemizin geleceği için önemli ve ciddi kararlar oybirliği ile alınabilir. Bu tablo, siyasette özlediğimiz bir tablodur.



Haziran 2022’den itibaren, Organize Sanayi Bölgeleri Yasası madde madde görüşüldü. Ekonomi Bakanlığı her maddesine sahip çıktı, geliştirilmesine katkı koydu. Anamuhalefet partisi CTP, hem başkanı hem de komite üyeleri aracılığı ile tasarıyı sahiplendi, gelişmesi için çalıştı.



Bu vesileyle bir kez daha, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sayın Resmiye Canaltay, komite üyeleri ve parlamento içerisinde tasarıya destek vererek yasalaşmasını sağlayan herkese ülkemiz sanayicileri adına teşekkür ederiz.”