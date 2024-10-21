KTSO-BB akreditasyon yenileme denetiminden geçti

KTSO’dan yapılan açıklamada, KTSO-BB’nin TS EN ISO/IEC 17065:2012 Uygunluk Değerlendirmesi standardı doğrultusunda akreditasyon yenileme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) denetiminden geçtiği duyuruldu.
Açıklamada, 16-18 Ekim tarihleri arasında üç gün süren denetimlerde, TÜRKAK’dan gelen iki denetçinin hem dökümantasyon denetimi hem de saha denetimi yaptığı kaydedildi.
KTSO-BB’nin KKTC’de ürün belgelendirmesi yapan ilk kurum olduğunun ve TÜRKAK tarafından 2017 yılında akredite edildiğinin belirtildiği açıklamada, belgelendirilme çalışmalarının Oda profesyonelleri Kemal Öztürk ve Derya Kıral tarafından yürütüldüğü aktarıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.