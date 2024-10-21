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KTSO-BB akreditasyon yenileme denetiminden geçti

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Kıbrıs Türk Sanayi Odası-Belgelendirme Birimi (KTSO-BB), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) denetiminden geçti.

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KTSO-BB akreditasyon yenileme denetiminden geçti
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KTSO’dan yapılan açıklamada, KTSO-BB’nin TS EN ISO/IEC 17065:2012 Uygunluk Değerlendirmesi standardı doğrultusunda akreditasyon yenileme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) denetiminden geçtiği duyuruldu.
Açıklamada, 16-18 Ekim tarihleri arasında üç gün süren denetimlerde, TÜRKAK’dan gelen iki denetçinin hem dökümantasyon denetimi hem de saha denetimi yaptığı kaydedildi.
KTSO-BB’nin KKTC’de ürün belgelendirmesi yapan ilk kurum olduğunun ve TÜRKAK tarafından 2017 yılında akredite edildiğinin belirtildiği açıklamada, belgelendirilme çalışmalarının Oda profesyonelleri Kemal Öztürk ve Derya Kıral tarafından yürütüldüğü aktarıldı.
 
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