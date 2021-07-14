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KTÖS’ten Tatar’a iade formu

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KTÖS, Tatar’a Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iade etmesi için form götürdü. KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Tatar’ın Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmediğini söyledi

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KTÖS’ten Tatar’a iade formu

 
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yaptı.
Eylemde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’e iletilmek üzere hazırlanan içerisinde “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik ve pasaport iadesi için gerekli belgelerin bulunduğu iki dosya, Cumhurbaşkanlığı yetkilisine teslim edildi.  
KTÖS Genel Başkanı Emel Tel’in basın bildirisini okuduğu eylemde, Genel Sekreter Şener Elcil de konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 2003 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti pasaport ve kimliği aldığını ve bunu gizlediğini savunan Tel, basında çıkan haberler üzerine pasaport ve kimliğini iade edeceğini söylediğini fakat somut adım atmadığını iddia etti.
Bazı Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye girişlerine güvenlik gerekçesiyle izin verilmemesine yönelik Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner’in “sessiz kaldıklarını” savunan Tel, girişine izin verilmeyecek kişilere yönelik liste hazırlanmasında katkıları olduğunu iddia etti.
Cumhurbaşkanı Tatar’a, getirdikleri belgeleri doldurarak Kıbrıs Cumhuriyeti pasaport ve kimliklerini iade etme çağrısında bulunan Tel, “Tatar, bir yandan ‘Kıbrıs Cumhuriyeti yoktur, Türkiye AB üyesi olmadan Kıbrıslı Türkler AB’ye giremezler’ diye açıklama yapacaksınız, öte yandan siz ve yakınlarınız Kıbrıs Cumhuriyeti pasaport ve kimliğini kullanarak, AB’deki haklardan yararlanacaksınız. Buna ikiyüzlü siyaset denir” iddiasında bulundu.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın göreve gelmesiyle Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan polislerin kıyafetlerinin değiştirildiğini ve silah dağıtıldığını öne sürerek, “Bu, korkunun sonucudur” dedi.
Elcil, Tatar’ın Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmediğini; Türkiye’de temaslarda bulunan Tatar’ın AKP’nin seçim propagandasında aktif görev aldığını iddia etti.
Elcil, Türkiye tarafından KKTC’ye hibe edilen koruma araçlarına ihtiyaç olmadığını, toplumsal yarar sağlayacak araçlara ihtiyaç olduğunu söyledi.  
Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner’e “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik ve pasaportlarını iade edebilmeleri için form temin ettiklerini söyleyen Elcil, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.   
 
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