KTÖS’ten anayasa değişikliğine hayır

KTÖS, referandumda anayasa değişikliğine hayır diyecek. KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil “Ankara hükümetlerinin “maskarası” haline getiren maddeler dururken, sadece ayrılıkçı rejime makyaj yapılmasına karşıyız” dedi



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, referandumda anayasa değişikliğine hayır diyeceklerini açıkladı.

Elcil konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sadece yargıç sayısının artırılmasına yönelik anayasa değişikliği için öneri sunulması, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini kısıtlamaya ve bizi alt yönetim yapmaya yönelik anayasadaki engel maddeleri gizleme anlamı taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

Elcil’in açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sadece yargıç sayısının artırılmasına yönelik anayasa değişikliği için öneri sunulması, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini kısıtlamaya ve bizi alt yönetim yapmaya yönelik anayasadaki engel maddeleri gizleme anlamı taşımaktadır.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası 1985 yılında yapılan anayasa referandumuna, irademizi ipotek altına alan 10.geçici madde, idam cezası gibi çağdışı kalmış maddeler sebebi ile karşı çıkmıştır. Bu doğrultuda adamızın kuzeyinin kolonize edilmesi, TC’li asker-sivil kesimlerin her işimize karışmaları, TC elçilerinin vali gibi hareket etmelerinin yarattığı siyasi müdahalelerin temelinde bu iradeyi ipotek altına alan maddeler olduğu konusunda ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu seçimler öncesi TC elçisinin AKP’li ve MHP’li milletvekilleri ile köy köy gezerek iradeye müdahale etmelerinin temelinde de geçici 10.maddenin yarattığı alt yönetim olgusu yatmaktadır. Maraş konusunda ortaya çıkan son gelişmeler “BEY Yönetimi’nin” (Bayraktarlık, Elçilik, Yönetim) devam ettiğini göstermektedir. “EVET” demek bu anayasaya ve bu yönetime onay vermektir.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ilkeli mücadele etmeyi onurlu bir duruş olarak kabul etmiştir. İrademize ipotek koyan, bizi bir alt yönetime dönüştürüp, Ankara hükümetlerinin “maskarası” haline getiren maddeler dururken, sadece ayrılıkçı rejime makyaj yapılmasına karşı olduğumuzu vurgular, referandumda anayasa değişikliği için geçmişte olduğu gibi “HAYIR” diyeceğimizi tüm kamuoyuna duyurur, halkımızı hayır demeye davet ederiz”

