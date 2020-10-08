KTÖS’ten anayasa değişikliğine hayır

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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KTÖS’ten anayasa değişikliğine hayır

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KTÖS, referandumda anayasa değişikliğine hayır diyecek. KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil “Ankara hükümetlerinin “maskarası” haline getiren maddeler dururken, sadece ayrılıkçı rejime makyaj yapılmasına karşıyız” dedi

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KTÖS’ten anayasa değişikliğine hayır
 
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, referandumda anayasa değişikliğine hayır diyeceklerini açıkladı.
Elcil konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sadece yargıç sayısının artırılmasına yönelik anayasa değişikliği için öneri sunulması, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini kısıtlamaya ve bizi alt yönetim yapmaya yönelik anayasadaki engel maddeleri gizleme anlamı taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.
Elcil’in açıklaması şöyle:
“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sadece yargıç sayısının artırılmasına yönelik anayasa değişikliği için öneri sunulması, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini kısıtlamaya ve bizi alt yönetim yapmaya yönelik anayasadaki engel maddeleri gizleme anlamı taşımaktadır.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası 1985 yılında yapılan anayasa referandumuna, irademizi ipotek altına alan 10.geçici madde, idam cezası gibi çağdışı kalmış maddeler sebebi ile karşı çıkmıştır. Bu doğrultuda adamızın kuzeyinin kolonize edilmesi, TC’li asker-sivil kesimlerin her işimize karışmaları, TC elçilerinin vali gibi hareket etmelerinin yarattığı siyasi müdahalelerin temelinde bu iradeyi ipotek altına alan maddeler olduğu konusunda ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu seçimler öncesi TC elçisinin AKP’li ve MHP’li milletvekilleri ile köy köy gezerek iradeye müdahale etmelerinin temelinde de geçici 10.maddenin yarattığı alt yönetim olgusu yatmaktadır.  Maraş konusunda ortaya çıkan son gelişmeler “BEY Yönetimi’nin” (Bayraktarlık, Elçilik, Yönetim) devam ettiğini göstermektedir. “EVET” demek bu anayasaya ve bu yönetime onay vermektir.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ilkeli mücadele etmeyi onurlu bir duruş olarak kabul etmiştir. İrademize ipotek koyan, bizi bir alt yönetime dönüştürüp, Ankara hükümetlerinin “maskarası” haline getiren maddeler dururken, sadece ayrılıkçı rejime makyaj yapılmasına karşı olduğumuzu vurgular, referandumda anayasa değişikliği için geçmişte olduğu gibi “HAYIR” diyeceğimizi tüm kamuoyuna duyurur, halkımızı hayır demeye davet ederiz”
 
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