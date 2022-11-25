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KTÖS: “Tüm bölgelerde sığınma evleri hayata geçirilsin”

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS); tüm bölgelerde kadın sığınma evleri hayata geçirilerek, kadınların yaşamına kolaylık getirilmesini istedi

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KTÖS: “Tüm bölgelerde sığınma evleri hayata geçirilsin”


 KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Hamide Avcıbaşı yaptığı yazılı açıklamada,  kadınlara tüm alanlarda şiddetin yüzyıllardır  acımasızlığıyla devam ettiğini belirterek,  geçen yıl LTB Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında, 600 kadınla yapılan anketin sonuçlarının Kuzey Kıbrıs’taki  kadına yönelik şiddeti gözler önüne serdiğini belirtti.

Avcıbaşı söz konusu veriler ışığında, Kıbrıs’ta, kadınların yüzde 60’ıının  psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtti.

Avcıbaşı, muhafazakarlaştırılmaya çalışılan toplumun, kadınlar üzerindeki baskısını gün geçtikçe artırdığının farkına varmak, çok daha güçlü, çok daha örgütlü olarak haklara sahip çıkmak gerektiğini ifade etti.

Avcıbaşı olumsuz tabloyu düzeltmek için taleplerini ise şöyle sıraladı.

“ Öğrencilere küçük yaştan itibaren toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamak adına eğitim sistemi içerisinde programlar geliştirilmesini,

Lefkoşa’da, yetersizliklerle boğuşan sığınma evi dışında, tüm bölgelerde “Sığınma Evleri’nin” hayata geçirilerek kadınların yaşamına kolaylıklar getirilmesini,

 Ülkemizde eğitim almak, çalışmak için bulunan veya göçmen/mülteci olarak bulunan kadınların emeğinin sömürülmesi veya şiddete uğramasının engellenmesi ile ilgili kurumların görevlerini yapmalarını istiyoruz.
KTÖS’ün, cinsiyet, dil, din, ırk fark etmeksizin her türlüsüne ve insan hakları ihlallerine karşı olduğunu bu konuda gerekli adımların atılması için gereken neyse yapmaya hazır olduğunu tüm kamuoyuna bildiririz.”
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