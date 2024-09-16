KTÖS: “Siyasete yapılan müdahaleler sonucunda okullar açılmayacak noktaya getirildi”

Maviş, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde olma nedenlerini,

siyasete yapılan müdahaleler sonucunda hükümetin okulları bile açamayacak bir duruma düşürülmesi" olarak ifade ederek, Türkiye'deki iktidara eleştiriler yöneltti.

Okulların bile açılamamasını, "istikrarın ne denli sarsıldığının" göstergesi olarak niteleyen

Kıbrıs Türk toplumunun, Türkiye Cumhuriyeti ile eşit siyasi ilişkiler kuracak yeterliliğe sahip olduğunu vurgulan Maviş, Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendini yönetecek bilgi, beceri ve potansiyelinin mevcut olduğunu ifade etti.

“Yeter ki aydınlarına, öğretmenlerine, seçilmişlerine, kurumlarına saygı gösterin! Yeter ki bu adayı jeopolitik ve stratejik bir toprak parçası görmeyin! Yeter ki toplumsal varlığımıza saygı gösterin, müdahalelerden uzak durun!” ifadelerini kullanan Maviş, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik haksız tutumların ilişkileri bozduğunu ifade ederek, "kültürel baskılara, psikolojik üstünlük kurma çabalarına ve haksızlıklara" gereken cevabın verileceğini söyledi.

“Burada olma nedenimiz, siyasete yapılan müdahaleler sonucu okulları bile açamayacak bir duruma düşürülüşümüzdür. Bunu reddediyoruz. Ve bunda AKP’nin katkısı büyüktür. Mesajımızı Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla iletiyoruz. Kabahatiniz özrünüzden büyüktür! Sorun tadilatlar veya atamalar değildir, sorun UBP’nin kurultayıdır.”

Baybora

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora da,

Ülkede, kurultaya kadar her yere müdahale edildiğini savunan Baybora, “Büyükelçi okullar yarın açılsın derse okullar açılır” ifadelerini kullandı.

Baybora, Yönetim Kurulu adına hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Tarihte ilk defa, okulların zamanında açılamadığına dikkat çeken Baybora, “Ülkede ne bir olağanüstü hal, ne savaş, ne de doğal afet var. Ancak, bir yıl önceden belli olan sorunlara rağmen planlama yapılmadı. Eğitimi siyasi çıkarlarına alet edenler, okulların açılmasını erteleyerek öğretmen sendikalarının grev yapmasını beklediler. Bizler her zamanki gibi okulların açılması için hazırlıklarımızı sürdürürken, onlar erteleme yolunu seçti.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin, yöneticilerin ve okul çalışanlarının hafta sonu büyük emek harcadığını dile getiren Baybora, “birçok okulda inşaatlar ve hazırlıklar devam ederken, bazı okullar taşınarak veya geçici çözümlerle öğrencilerini karşılamaya çalıştı. Ancak, bu çözüm eksik kaldı.” dedi.

"En büyük zararı okula başlamanın heyecanını yaşayan çocukların gördüğüne" dikkat çeken Baybora, ilk defa okula başlayacak miniklerin heyecanı ve hayallerinin, "siyasi çıkar uğruna" ertelendiğini, onların sevincinin, bu belirsizlikle hayal kırıklığına dönüştüğünü söyledi.

Baybora sözlerini şöyle tamamladı:

“Soruyoruz: Bir haftada konteyner sınıflar normal sınıflara mı dönüşecek? Kullanılamaz durumdaki binalar yıkılıp yeniden mi yapılacak? Güçlendirme, elektrik, su, internet gibi sorunlar bir haftada çözülecek mi?

Bu mesele, yalnızca bir erteleme değil, devlet imkanlarının siyasi çıkarlar uğruna kullanılmasıdır. Çocuklarımızın eğitimini kendi çıkarlarına alet edenlere karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Eğitimde yaşanan aksaklıklar ve okulların son durumu şöyle: Kullanılamaz durumda olan okul: 19; Konteyner sınıfları olan okul: 25; Güçlendirme çalışması tamamlanan okul: 10, Tadilatları devam eden okul: 8; Raporlaması tamamlanmamış okul: 39; Geçici öğretmen ihtiyacı: 240; Özel eğitim öğretmeni ihtiyacı: 10; Rehber öğretmenlerin mağduriyeti devam ediyor.

Eğitim, bir ülkenin geleceğidir. Çocuklarımızın hayallerini siyasi çıkarlarla gölgeleyen bu uygulamalara karşı mücadelemiz artarak sürecektir.”

Bengihan: “Okulların açılmaması tarihe kara leke olarak geçti”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, eyleme katılarak KTÖS’e destek belirttiği

Okulların açılmamasının "tarihe kara leke olarak geçeğini" dile getiren Bengihan, “sırf koltuk uğruna bu ülkenin geleceği olan çocuklarımız feda ediliyor ve böylesi bir karanlık zihniyet koltuk hırsından başka kimseyi düşünmeyen bu ülkeyi yönetiyor" şeklinde konuştu.

Bu "karanlık" zihniyeti destekleyenlere de isyan ettiklerini dile getiren Bengihan, “Siz bu kişileri, bu partileri yönetme talimatı verdiniz. Siz seçtiniz. Başbakanın kim olacağına bile siz karar veriyorsunuz. Bunların bütün müsebbibi sizsiniz.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Genel Sekreteri Burak Maviş, "siyasete yapılan müdahaleler sonucunda okulların açılmayacak noktaya getirildiğini" söyledi.KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, elçilik önündeki eylemde yaptığı konuşmada, son dönemde ülkede yaşanan gelişmeler nedeniyle, toplumsal irade, güven, istikrar ve çözüm konularında duydukları endişeyi dile getirdi.Maviş, söz konusu çocukların eğitimi olunca, herkesin sınırını bilmesi gerektiğini; eğitimin kurultaya malzeme edilmesinin “sorumsuzluk” olduğunu savundu.Maviş sözlerini şöyle tamamladı:"Kıbrıs Türk toplumuna dayatılan siyasi, ekonomik ve kültürel dönüşüm politikalarının merkezinin TC Lefkoşa Büyükelçiliği olduğu" iddiasında bulunarak, bundan dolayı burada açıklama yaptıklarını söyledi.konuşmasında, bugünün "utanç günü" olduğunu söyledi; “UBP kurultayına, bir ülkenin geleceği olan çocuklar feda ediliyor" dedi.