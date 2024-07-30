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KTÖS: "Nisan ayından beri kadrolu öğretmenlere ödenmesi gereken ücret ödenmedi"

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Gelener: "Öğretmenlere yönelik bu çifte standardı, haksız uygulamayı ve Eğitim Bakanlığı'nın keyfi tutumunu kabul etmiyoruz"

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KTÖS: "Nisan ayından beri kadrolu öğretmenlere ödenmesi gereken ücret ödenmedi"
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim Bakanlığı'nın nisan ayından beri ödemesi gereken ücretleri “teknik bir hata” bahanesiyle kadrolu öğretmenlere ödemediğini bildirdi.
 
KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, yaptığı yazılı açıklamada, geçen aylarda Sendikanın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlik mesleği ve öğretmen haklarına karşı geliştirdiği olumsuz tutumu raporladığını, raporun, Bakanlığın öğretmenlerin mesleki gelişimini, motivasyonunu ve memnuniyetini destekleme konusunda yetersiz olduğunu açık bir şekilde gösterdiğini öneri sürdü.
 
“Bu olumsuz tutumun yeni bir örneğiyle karşı karşıyayız.” ifadelerini kullanan Gelener, Eğitim Bakanlığı’nın, daha önce öğretmenlerden grev yapmadıkları saatler üzerinden fazladan maaş kesebildiğini, hizmet içi eğitimlere katıldıkları halde katılmadıkları gerekçesiyle ücretlerinde kesinti yapabildiğini, göreve yeni başlayan öğretmenlerin hazırlık ödeneğini vermediğini kaydetti.
 
Bakanlığın nisan ayından beri ödenmesi gereken ücretleri, teknik bir hata bahanesiyle yalnızca kadrolu öğretmenlere ödemediğini belirten Gelener, KTÖS olarak, "öğretmenlere yönelik bu çifte standardı, haksız uygulamayı ve Eğitim Bakanlığı'nın keyfi tutumunu" kabul etmediklerini bildirdi.
 

Gelener açıklamasında, “Bu teknik hata bahanesiyle yapılan ayrımcılığın altında yatan gerçek nedenleri sorgulamak ve gereken hukuki yollara başvurmakta tereddüt etmeyeceğiz. Öğretmenlerimizin haklarının sonuna kadar savunucusu olmaya devam edeceğiz. Bu sorunun derhal giderilmemesi halinde tüm yasal, sendikal ve hukuki haklarımızı kullanacağımızı duyururuz.” ifadelerini kullandı.
 
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