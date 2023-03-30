KTÖS: “İstifa da bir seçenektir”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümet ek kaynak yaratmama, beyan edilmeyen gelirlerin peşine düşmeme ve var olan kaynakları amacına uygun kullanmamayla suçlandı.
Açıklamada hükümet, “Üçlü koalisyon, elini vatandaşın cebine uzatmaktan çekinmediği gibi okul, hastane ve diğer sosyal alanlardaki hizmetleri de sendikalara ve vatandaşa mal ederek sorumluluktan kaçmaya ve haddini aşan cümleler kurarak zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışmaktadır” sözleriyle de eleştirildi.
“Tüm bunların sorumluluğunu sendikalar, ekonomik örgütler ve vatandaş üstlenecekse, hükümetin görevde kalma amacı nedir?” diye sorulan açıklamada, istifanın da bir seçenek olduğu kaydedildi.
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