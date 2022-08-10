KTÖS ile KTOEÖS, Eğitim Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı

Bakanlık önündeki eylemde Öğretmenler Yasası’nda sendikaların görüşü alınmadan değişiklik yapılması, Polis Genel Müdürlüğü önünde de öğretmenlere geçtiğimiz hafta yaptıkları eylem nedeniyle dava okunması protesto edildi.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu antidemokratik ve despot davranmakla suçlayan sendikalar, polisin öğretmenlere dava okumasına tepki gösterdi, “Eylülde çocuklarınızı okula polis gözetiminde mi göndereceksiniz?” diye sordu.Polis Genel Müdürlüğü önünde yapılan açıklamadan sonra hakkında dava okunan öğretmenler, sendikaların hukukçusuyla birlikte polise ifade vermek üzere Polis Genel Müdürlüğü binasına girdi.