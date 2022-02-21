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KTÖS "Elektrik faturaları üçe katlanacak"

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KTÖS Eğitim Sekreteri Maviş, elektrik tarifesinde gidilen yeni düzenlemeyle “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIBTEK’e) bugüne kadar borcunu düzenli ödeyen vatandaş, yapılacak zam ile üç katı fatura ödeyecektir” dedi

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KTÖS "Elektrik faturaları üçe katlanacak"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, elektrik tarifesinde yapılan değişiklikle elektrik faturalarının üç kat artacağını iddia etti.

Maviş, elektrik tarifesinde gidilen yeni düzenleme hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIBTEK’e) bugüne kadar borcunu düzenli ödeyen vatandaş, yapılacak zam ile üç katı fatura ödeyecektir” ifadelerini kullandı.

KIBTEK’in devlet ve devlete bağlı kurumlardan yaklaşık 900 milyon TL alacağının bulunduğunu ancak bu borcun faturasının vatandaşa kesilmek istendiğini ileri süren Maviş, konuyla ilgili Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi hükümetini protesto ettiklerini kaydetti.

Elektriğin pahalılaşmasıyla hayatın her noktasının da pahalılaşacağını belirten Maviş, elektriğin pahalılaşmasının üretimde maliyetlerin yükselmesi, başta temel gıda olmak üzere birçok ürünün fiyatlarının artması, toplumun daha da fakirleşmesi demek olduğunu söyledi.

Maviş, KTÖS olarak emekçinin alım gücünün korunabilmesi için stabil bir muhasebe birimine geçilmesi, hayat pahalılığı  ödeneğinin iki ayda bir ücretlere yansıtılması, 2011’den sonra kamuda işe girenlere ek artış yapılması ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesini savunduklarını kaydetti.

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