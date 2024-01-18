KTÖS Başkanı Baybora’dan hükümete çağrı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, hükümetin, acil olarak yüksek enflasyon karşısında politikalar üretmesi ve özelde marketleri genelde ise tüm piyasayı denetleyerek, caydırıcı cezalar uygulaması gerektiğini kaydetti.



Baybora yaptığı yazılı açıklamada, ülkede her geçen gün artan ekonomik krize bağlı olarak toplumun büyük bir bölümünün, zamlar ve enflasyon karşısında fakirleştiğini, alım gücünün azaldığını belirtti.

“Son belirlenen hayat pahalılığı artışı ve yeni asgari ücret mutabakatının imzaları kurumadan, piyasadaki işletmelerin, mal-hizmet fiyatlarını, denetimsizlik ve caydırıcı cezaların eksikliğinden dolayı insafsızca artırmaya başladığını” savunan Baybora, “Ülkemiz ücret fiyat sarmalına girmiştir” dedi.

Çalışanlara hayat pahalılığı oranında yapılan maaş düzenlemesi ve asgari ücretin artmasının, piyasada, mal ve hizmet fiyatlarının artışını beraberinde getirdiğini ifade eden KTÖS Başkanı Baybora, “hükümetin, ücret fiyat sarmalının yarattığı kısır döngü karşısında seyirci olarak durduğunu” ileri sürdü.

Yüksek enflasyonun yarattığı gelir adaletsizliğinin her geçen gün arttığını belirten Baybora, “Piyasadaki fırsatçılar, denetimsizlikten dolayı vatandaşın fahiş fiyatlarla alım gücünü daha fazla azaltıyor” dedi.

