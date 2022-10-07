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KTÖS: “Barış, çözüm ve federasyon yolunda omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz

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​Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), barış, çözüm ve federasyon yolunda mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

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KTÖS: “Barış, çözüm ve federasyon yolunda omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz
 

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklama yaparak, AKP yetkililerinin “hamasi söylemlerle Kıbrıslı siyasilere, akademisyenlere, gazetecilere, sendikacılara ve aydınlara saldırmayı bir alışkanlık haline getirdiklerini” iddia etti.
Eşit egemenlik söylemi adı altında Kıbrıslı Türk toplumunun izole edildiğini savunan Maviş, Kıbrıs Türkü'nün uluslararası arena dışında bırakıldığını ve kendi toprakları üzerinde bile her geçen gün sessizleştirildiğini ileri sürdü.
Maviş, “Doğuş Derya’nın ifade ettikleri yok oluşa sürüklenen bu toplumun gerçekleridir. Saldırılardan korkmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz. Barış, çözüm ve federasyon yolunda omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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