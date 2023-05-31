KTOEÖS’ün okullardaki grevi bugün de devam ediyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) okullardaki grevi bugün de devam ediyor.



08.30-12.00 saatleri arasındaki grev nedeniyle sınavlar yapılmayacak.

KTOEÖS, Öğretmenler (Değişiklik) Yasası ve eğitimdeki diğer sorunlara karşı, orta dereceli okullarda sınav haftasının başlamasının planlandığı 23 Mayıs Salı gününden bu yana grevini sürdürüyor.

