KTOEÖS’ün okullardaki grevi bugün de devam ediyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) okullardaki grevi bugün de devam ediyor.
08.30-12.00 saatleri arasındaki grev nedeniyle sınavlar yapılmayacak.
KTOEÖS, Öğretmenler (Değişiklik) Yasası ve eğitimdeki diğer sorunlara karşı, orta dereceli okullarda sınav haftasının başlamasının planlandığı 23 Mayıs Salı gününden bu yana grevini sürdürüyor.
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