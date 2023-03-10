KTOEÖS, okulların depreme ilişkin raporlarını sordu

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, okulların fiziki yapısını ve depreme dayanıklılığını ortaya koyacak raporlama çalışmalarının neden hala açıklanmadığını sordu.

Elmalı yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan deprem felaketiyle ortaya çıkan toplumsal hassasiyetin, hükümet yetkililerini bu konuda bazı adımlar atmak zorunda bıraktığını belirtti.

Toplumun, Eğitim Bakanlığı, hükümet yetkilileri ve Cumhurbaşkanından cevap beklediğini kaydeden Ozan Elmalı, yetkililere bazı sorular yöneltti.

Okulların fiziki yapısını ve depreme dayanıklılığını ortaya koymak için başlatılan çalışmanın tamamlanıp, tamamlanmadığını soran Elmalı, “Raporlama çalışmaları hala neden açıklanmıyor? Kamuoyundan neden gizleniyor? Bu raporların içeriğinin toplum, öğrenciler ve öğretmenler açısından taşıdığı önem neden göz ardı ediliyor?” şeklinde devam etti.

Sendikanın yaz aylarından itibaren devlet okullarının fiziki yapılarının yetersizliklerini, çatlayan duvarları, çürüyen demirleri, çöken tavanları görsellerle birçok kez kamuoyunun gündemine taşıdığını hatırlatan Elmalı, “Sizler bu konuyu gündeminize almaya gerek dahi görmediniz. Toplumdan, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizden özür dileyecek misiniz?” sorusunu sordu.

“Üçlü kararnamelerle yüzlerce atama yapıldığını, yurt dışı temsilcilerine binlerce Euro maaş ödendiğini, izaz-ikram ve makam araçlarına bütçe ayrıldığını” ileri süren KTOEÖS Başkanı Elmalı, buna karşın okullara bir çivil bile çakılmadığını iddia etti.

Elmalı, “okullar ve belki de kamuya ait birçok bina güvenilirlik açısından tehlikeli durumdayken Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi inşaatının devam etmesinden tek bir hükümet yetkilisinin bile rahatsızlık duyup, duymadığını” sorguladı.

Bu kadar tepkiye, eleştiriye rağmen Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi inşaatının neden hala durdurulmadığını soran Ozan Elmalı, Cumhurbaşkanı’na okul ziyaretleriyle ilgili de sorular yönelterek, “Önümüzdeki hafta eğitimi çadırda sürdürecek olan Namık Kemal Lisesi’ni ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Gerçekleri söylemeye ve toplumun gerçeklerini görmezden gelenleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini belirten KTOEÖS Başkanı Elmalı, “Öğretmenler olarak aklı hür, vicdanı hür, bilime inanan, eleştirel bakış açısına sahip, sorgulayan, araştıran, özgürlükleri savunan nesilleri, her koşulda ve şartta, yetiştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.