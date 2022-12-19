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KTOEÖS, öğrenci velilerini ve kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı

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KTOEÖS, Eğitim Bakanlığını okullardaki durumdan bihaber olmakla eleştirdi,

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KTOEÖS, öğrenci velilerini ve kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki sorunlardan bihaber olduğunu öne sürerek, öğrenci velilerinin ve kamuoyunun artık bu konuda harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

KTOEÖS adına Mali Sekreter Mehmet Güneyli tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 ay önce eğitim-öğretim hayatına başlayan Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun su akıtma, su basma, beden eğitimi derslerinin beton parke üzerinde yapılması ve öğretmenlerin araçlarını buraya park etmesi, spor alanı için belirlenen bölgeye başlanmaması, okulun girişinin kapalı olmaması ve içerisinden yol geçmesi gibi güvenlik zaafiyeti sorunlarının devam ettiği belirtildi.



Sendika olarak bu tür sorunları tespit etmeye ve ortaya koymaya devam edecekleri kaydedilen açıklamada, “Bizim tüm gailemiz, eğitim-öğretim faaliyetlerinin en öncelikli olarak her yönü ile eksiksiz olan ve tehlike barındırmayan okullarda yapılmasıdır. Eğitim Bakanlığı yetkilileri adım atmakta geri durmaya devam ettiği sürece, bu sorunlardan en fazla etkilenenler ne yazık ki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizdir” denildi.



Okul aile birliklerine ve velilere büyük bir sorumluluk düştüğü ifade edilen açıklamada, çocukların kabul edilebilir okul ortamlarında eğitim alması için gerekli baskının yapılmasının önemi ve işbirliği içerisinde kamuoyu oluşturulabileceği vurgulandı.


 
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