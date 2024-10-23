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KTOEÖS cuma günü İskele okullarında grev, İskele Evkaf Koleji’nde eylem yapacak

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “eğitim ve öğretmen sorunları” nedeniyle, cuma günü İskele Bölgesi okullarında 11.30 – 13.00 saatleri arasında grev, 12.00’de ise İskele Evkaf Koleji’nde eylem yapacak.

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KTOEÖS cuma günü İskele okullarında grev, İskele Evkaf Koleji’nde eylem yapacak
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KTOEÖS’ten yapılan açıklamada, eğitim ve öğretmen sorunlarının büyüdüğü belirtilerek, Eğitim Bakanı sorun çözme yetisini yitirmekle suçlandı.
“Sayın Başbakanla sorunları konuşmak ve çözüm yollarını yaratmak için görüşme talebimizi yazılı yaptık, görüşmek için zorlamaya devam etmekteyiz. Cevap alamazsak eylemsel boyutta direnişi artıracağız.” denilen açıklamada, 25 Ekim Cuma günü İskele Bölgesi okullarında 11.30 – 13.00 saatleri arasında grev ve 12.00’de ise İskele Evkaf Koleji’nde eylem yapılacağı duyuruldu.
Açıklamada, “UBP-DP-YDP hükümetine sesimizi bir kez daha duyurmaya çalışacak, duyuruncaya kadar devam edeceğiz. Duyarsız davranılması durumunda tüm sorumluluğun UBP-DP-YDP hükümetinde olacağını kamuoyu ve velilerimize hatırlatmak isteriz.” denildi.
 
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