KTOEÖS bugün tüm okullarda grevde

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmenlere karşı tavrını protesto etmek” gerekçesiyle bugün tüm okullarda greve giderek, Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmenlere karşı tavrını protesto etmek” gerekçesiyle bugün tüm okullarda greve giderek, Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı yaptığı yazılı açıklamada, tüm okullarda 10.00-13.05 saatleri arasında grevde olacaklarını belirtti. Elmalı, Lefkoşa ve çevre okullarındaki öğretmenlerle saat 10.30’da sendikada buluşup, Meclis önüne yürüyeceklerini kaydetti.

Elmalı, saat 11.00’de Meclis önünde basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.