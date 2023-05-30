KTOEÖS bugün de grevde… Orta dereceli okullarda sınavlar yapılmayacak

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, bugün 08.30-12.00 arasında tüm okullarda grevde olacaklarını ve sınavların yapılmayacağını duyurdu.
Eylem, “Milli Eğitim Bakanlığı ile UBP-DP-YDP hükümetini dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürme, bunda ısrar etmek, öğretmeni, örgütünü itibarsızlaştırmaya ve zayıflatmaya çalışmakla” suçladı.
“Dayatmalara boyun eğmeyecek, mücadele etmeye devam edeceğiz” diyen Eylem, oluşan kaosun sorumlusunun Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu iddia etti.
İlkokullarda örgütlü Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ise bugün grev veya eylem yapmıyor. İlkokullarda bugün dersler normal seyrinde yapılacak.
İki öğretmen sendikası KTOEÖS ve KTÖS dün Öğretmenler (Değişiklik) Yasası'nın görüşüldüğü Meclis önünde eylem yapmıştı.
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