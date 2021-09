“KTOEÖS, Beşiktaş’ın çarşı grubu gibi”

Eğitim Bakanı Amcaoğlu: “Veliler mutlu, öğrenciler mutlu, herkes mutlu. Bir tek KTOEÖS mutsuz. Beşiktaş’ın çarşı grubu gibi her şeye karşı”





BRT'de soruları yanıtlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullardaki doluluk oranının azaltılması için altyapı çalışmalarının sürdürüldüğünü yineledi. Amcaoğlu, “Seyreltilmiş eğitim Şubat’a kadar devam edecek, sonrasına sürece göre karar vereceğiz” dedi.

Sendikaların kendilerine getirdiği eleştirileri de yorumlayan Amcaoğlu, “Bizi eleştirenler çözüm önerisi de getirsin” şeklinde konuştu.

Öğrenci ve velilerin de yüz yüze eğitiminden memnuniyet duyduğunu dile getiren Amcaoğlu, okulların açılmasına karşı yapılan eleştiri ve eylemlere de tepki göstererek, ‘Eğitim ve sağlığı siyasetten uzak tutun’ dedi.

Amcaoğlu “Bir tek çocuk dahi okulların açılmasından şikayetçi değil. Veliler mutlu, öğrenciler mutlu, herkes mutlu. Bir tek Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası huzursuz, mutsuz, her şeyin yanlış olduğunu söylüyor. Beşiktaş’ın çarşı grubu gibi her şeye karşı” dedi.

Amcaoğlu şunları söyledi: “Siyasetin eğitimden uzak tutulması gerekiyor. Veliler ve çocuklar okulların açılmasından çok mutlu, öğretmenlere güveniyorlar. Sadece Öğretmenler Sendikası durumdan rahatsız ve sürekli eleştiriler yapıyor. Benim de bir baba olarak amacım çocuklarımızı eğitimle buluşturmak, eğitimlerini eksiksiz ve tam zamanlı hale getirmektir. Eleştiri yapanların alternatif çözüm üretmeleri de gerekiyor. Biz yeni okullar açtık, kitaptan deftere, mesafeden hijyen malzemelerine her şeyi tamamlayarak okulları yüz yüze açmak için gayret ettik. Böyle bir durumda bizi eleştirmeleri doğru değildir. Sendikalar eleştiriyor ancak sorun çözme adına hiçbir adım atmıyor”.

Okullardaki kalabalıklarla ilgili soruyu da yanıtlayan Amcaoğlu, Karpaz’dan Yeşilyurt’a birçok okulun temellerini attıklarını, altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı. Amcaoğlu şunları aktardı: “Yoğunluklardan korunmak için hem aşılama çalışmalarını hızlandırdık hem de altyapı çalışmaları yapıyoruz. Örneğin önümüzdeki Şubat ayından itibaren Lefkoşa Türk Lisesi’ndeki yoğunluk artık yaşanmayacak çünkü 540 kişilik Meral Vedat Ertüngü ortaokul ve lisesi devreye girecek, yoğunluk azalacak. Aynı amaçla Mağusa’da da 700 kişilik başka bir lisenin temellerini atıp Namık Kemal Lisesi’nin yoğunluğunu azaltmaya çalışıyoruz. Bunu tüm şehirlerde yapıp altyapı çalışmalarıyla tüm şartları zorluyoruz. Bunu söylediğimiz zaman da sendikalardan cevap alamıyoruz. Sessiz kalıyorlar”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitimde eşitsizliğin ortadan kalkması için telafi derslerinin yapılacağını, 12 yaş üzeri çocukların aşılanmalarının devam ettiğini belirtti.