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KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı:“Güzel bir haber var: Tüp gaz bu hafta pahalı olmadı”

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KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı:“Güzel bir haber var: Tüp gaz bu hafta pahalı olmadı”
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Meclis önündeki eylemde konuşan KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, “Güzel bir haber var. Tüp gaz bu hafta pahalı olmadı” diyerek sözlerine başladı. Tüp gazın fiyatında herhangi bir düşüş de olmadığını söyleyen Elmalı, “jet hızıyla” fiyatların arttığını ama hiç düşmediğini ifade etti.
Elmalı konuşmasına, “Biz bu ülkeye kazık çakacağız. Bizi ve çocuklarımızı göç ettirmeye çalışsalar da biz burada kalmaya devam edeceğiz. Biz burayı vatan bildik” diyerek, sendika temsilcilerini Meclis önündeki caddeye oturarak eylemi sürdürmeye davet etti.
 
 
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