KTOEÖS Başkanı Eylem: “Çözüm ve barış için mücadeleye devam ediyoruz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, adada çözüm ve barış için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada,

Eylem açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Tezkereye göre, iki devletli çözüm siyasetinin kalıcı barışı sağlamanın tek yolu olduğu ileri sürülmüştür. 11 Temmuz 1959’da Zürih’te imzalanan ‘Garanti Anlaşmasına’ göre; ‘Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, ülke bütünlüğünü, güvenliğini ve Anayasanın temel maddeleriyle oluşan durumu tanırlar ve garanti ederler.”

Eylem, bu anlaşmaya imza atanların, anlaşmanın adanın bölünmesine neden olacak tüm hareketlerin de yasaklandığının altına imza attıklarına işaret ederek, g