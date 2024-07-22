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KTOEÖS Başkanı Eylem: “Çözüm ve barış için mücadeleye devam ediyoruz”

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, adada çözüm ve barış için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

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KTOEÖS Başkanı Eylem: “Çözüm ve barış için mücadeleye devam ediyoruz”
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KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, BM kararları çerçevesinde varılan uzlaşı noktalarının öngördüğü şekilde, iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı birleşik federal Kıbrıs çözümüyle adada barış içinde yaşamak istediklerini kaydetti. 



Eylem, "Çocuklarımıza kan, gözyaşı yaşatmayacak bir gelecek inşa etmek istiyoruz" diyerek, 20 Temmuz 1974'ün 50. yıldönümünde TBMM'den  geçirilen tezkereye değindi. 


Eylem açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  “Tezkereye göre, iki devletli çözüm siyasetinin kalıcı barışı sağlamanın tek yolu olduğu ileri sürülmüştür. 11 Temmuz 1959’da Zürih’te imzalanan ‘Garanti Anlaşmasına’ göre; ‘Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, ülke bütünlüğünü, güvenliğini ve Anayasanın temel maddeleriyle oluşan durumu tanırlar ve garanti ederler.” 
 

Eylem, bu anlaşmaya imza atanların, anlaşmanın adanın bölünmesine neden olacak tüm hareketlerin de yasaklandığının altına imza attıklarına işaret ederek, garantörlerin attıkları imzaların arkasında durmadıklarını ileri sürdü. Eylem, tezkere kararını kabul etmediklerini vurguladı.   


Eylem açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bölücü, ayrılıkçı, Enosisçi, taksimci politikalar nedeniyle binlerce insanımız hayatını kaybetmiş, binlercesi evinden yerinden olmuştur. Biz Kıbrıslı Türkler adamızda çatışma veya savaş istemiyoruz. BM aracılığıyla yıllardır yapılan görüşmelerde altına imza atılan uzlaşı noktalarının yok sayılmasını da kabul etmiyoruz. Tüm bunlara karşı yıllardır mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz.”
 
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