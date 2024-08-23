KTMMOB ve KTEZO’dan ortak çalışma kararı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), ülkede yaşanan gelişmeler ve sorunların çözüm yolları hakkında değerlendirme toplantısı yaptı. İki, örgüt ortak çalışma yürütülmesini kararlaştırdı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTMMOB’de yer alan toplantıya, Genel Başkan Seran Aysal, Genel Sekreter Türker Aktaç ve Genel Sayman Nevter Zafer Cömert, KTEZO’dan Başkan Mehmet Ali Ardıç, Genel Koordinatör Hürrem Tulga, Yönetim Kurulu Üyeleri Eyüp Çiftçi ve Metin Oral, Yardımcı Genel Sekreter Ersun Aytaç ile Dış İlişkiler Sorumlusu Feriha Tel katıldı.

KTEZO bünyesindeki Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin çalışmalarının da ele alındığı ve geliştirilmesine yönelik neler yapılabileceği konusunun görüşüldüğü toplantıda, ülkedeki pahalılık, ekonomik kriz ortamında maaşlardaki oransal artış, inşaat sektöründeki son gelişmeler ve Kıbrıs sorunu değerlendirildi.

İki örgüt, birçok konuda görüş birliğine varırken, çalışmaların ilerletilmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla iş birliği ve dayanışma içinde ortak çalışma yürütme kararı aldı.

