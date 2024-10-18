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KTMMOB mevcut bina, tadilat, güçlendirme ve projelendirme komitesinin toplantısı yapıldı

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KTMMOB mevcut bina, tadilat, güçlendirme ve projelendirme komitesinin toplantısı yapıldı
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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Mevcut Bina, Tadilat, Güçlendirme ve Projelendirme Komitesi’nin 56. Dönem ilk toplantısı gerçekleştirildi.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Seran Aysal’ın başkanlığında çalışmalarını yürüten komitenin toplantısına, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cem Toksoy, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüdaverdi Tozan, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Enver Ulaş, Makine Mühendisleri Odası Saymanı Barış Hacışevki ve Oda’yı temsilen Tezel Baykent, İç Mimarlar Odası Başkanı Pembe Komut katılım gösterdiler.
Komitede, Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hüseyin Hacı da yer alıyor.

Toplantıda, mevcut Birlik binasının, tadilat ve güçlendirme projesi kapsamında binanın projelendirme sürecine ilişkin konular görüşüldü.
 
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