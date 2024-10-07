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KTMMOB ile Güney Kıbrıs’tan ETEK, ortak çalışmaları değerlendirdi

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KTMMOB ile Güney Kıbrıs’tan ETEK, ortak çalışmaları değerlendirdi
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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Güney Kıbrıs’tan mühendis, mimar ve şehir plancılarının kayıtlı olduğu Kıbrıs Bilim ve Teknik Odası (ETEK) heyetleri bir araya gelerek yeni dönemde ortak yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

KTMMOB’den verilen bilgiye göre, toplantı  KTMMOB ofisinde  yapıldı.
Toplantıya KTMMOB Genel Başkan Seran Aysal ile ETEK Başkanı Constantinos Constantis liderliğindeki heyetler katıldı.
ETEK Başkanı Constantinos Constantis’in, KTMMOB 56. Genel Kurulu’nda Genel Başkan seçilen Seran Aysal’ı tebrik ederek, yeni dönemde başarılar dilediği görüşmede, geçmişte ortak yürütülen çalışmalara yönelik değerlendirme yapıldı ve yapılabilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, bu dönem yürütülecek iki toplumlu çalışmaları belirlemek ve takvimlendirmek üzere kısa sürede tekrar bir araya gelme kararı alındı.
 
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