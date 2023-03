KTMMOB, hükümetin çalışma davetlerine, iki yasa değişiklik önerisi geri çekilene kadar katılmama kararı aldı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Değişiklik Yasa Önerisi ile İmar Yasası (Değişiklik) Önerisi geri çekilene kadar, hükümetin çalışma davetlerine katılmama kararı aldığını duyurdu.

Hükümetin kendilerine verdiği sözü tutmadığını kaydeden birlik, tüm belediyelerle başlattıkları iş birliği ve çalışmalara devam edeceğini de belirtti.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yaptığı yazılı kamuoyu açıklaması şöyle;





“Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Değişiklik Yasa Önerisi, Hükümeti oluşturan partilere mensup 3 milletvekili tarafından imzalanarak 24 Ocak 2023 tarihinde Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilmesi ile başlayan ve 30 Ocak 2023 tarihinde Başbakan ile yapılan görüşme neticesinde yasa önerisinin geri çekileceği sözü verilip, Başbakanlık web sayfasında resmi olarak yayınlamasıyla; birçok sivil toplum örgütü, sendikalar ve siyasi partilerin katılımı ile düzenleyeceğimiz eylemi askıya almamızla devam eden süreçte; resmi kanallardan yayınlanarak duyurulan 'Verilen Söz' halen yerine getirilmiş değildir.

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ile tüm ülke olarak yaşadığımız acılar devam ederken aynı Hükümet 7 Şubat 2023 tarihinde, İmar Yasası (Değişiklik) Önerisi’ni Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etmiştir. Bu iki yasa önerisinin KTMMOB’ye bağlı Odalardan hiçbir görüş alınmadan, deyim yerinde ise Yangından Mal Kaçırırcasına Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilmesinin yanlışlığı, deprem kuşağında olan ülkemizde hazırlanmış olan yasa değişiklik önerilerinin toplumumuza ileride çok zararlar verebileceği, bu iki yasa önerisinin geri çekilmelerinin Toplumsal Sorumluluk gereği olduğu konusunda, gerek Başbakanlık, gerekse Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmelerde "bilimsel verilerle" anlattık.

KTMMOB olarak bizlerin ve oluşan kamuoyunun hassas olduğu konunun Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen 'her iki yasa değişiklik önerisinin aynı anda geri çekilmesi' halinde, Meslek Odaları olarak üzerimizde 'Cumhuriyet Meclisi’nde bekleyen yasa değişiklik önerisi' baskısı olmadan, belirlenen sürelerde imar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili görüşmelere başlayabileceğimizi, Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığı’nda yapılan toplantılarda belirtmiş olmamıza ve Hükümetin resmi yollarla verdikleri sözlerine rağmen 3 Mart 2023 tarihinde sadece İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı geri çekmiş olması kabul edilemezdir.





-"150 inşaat mühendisi hiçbir karşılık beklemeden okul binalarını inceledi"







6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden itibaren KTMMOB’ye bağlı Yerbilim Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası başta olmak üzere tüm muhatap odalarımız ile birlikte, afet durumlarına ilişkin Hükümete her konuda teknik bilgi ve destek tarafımızdan sağlanırken, İnşaat Mühendisleri Odamıza bağlı 150 üyemiz hiçbir karşılık beklemeden çok kısa bir süre içerisinde ülkemiz genelinde okul binalarının depreme karşı dayanıklılıkla ilgili bilimsel gözlem ve tespitleri tamamlayıp, Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’ne sunmuştur.

Bundan sonraki süreç Hükümetin bu binalarla ilgili siyasi kararlarla alacağı acil tedbirlerin uygulanması aşamasına kadar getirilmiştir.

Yaşanan tüm süreçler böyleyken, KTMMOB olarak mesleki ve toplumsal sorumluluğumuz gereği; teknik hizmetlerimizle (deprem ile ilgili alınacak tedbirler, Belediyeler Değişiklik Yasası ile ilgili inşaatlarda oluşturulacak kontrollük sistemi, güvenli ve sağlıklı binalarla ilgili çalışmalar vb.) tüm Belediyelerle başlattığımız iş birliğimize ve çalışmalarımıza devam edeceğimizi;

Her iki yasa değişiklik önerisini geri çekmeyerek; toplumsal sorumluluklarının farkında olup olmadıkları konusunda kendilerini sorgulatan hükümetin çalışma davetlerine, her iki yasa değişiklik önerisi geri çekilene kadar katılmama kararı aldığımızı kamuoyu ile paylaşırız.”