KTMMOB heyeti, 2’nci Cumhurbaşkanı Talat’a “Birlik-Te Değer” isimli kitabı takdim etti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Tunç Adanır dün, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ı ofisinde ziyaret ederek, KTMMOB’nin “Birlik-Te Değer” isimli kitabını takdim etti.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre KTMMOB Genel Sekreter Nazife Yılmaz ve Genel Sayman Mert Girgen’in katıldığı ziyarette konuşan KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, ziyaretin esas amacının; hem genel güncel konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak, hem de kitabı sunmak olduğunu belirtti.

Adanır kitabın içeriği ile ilgili bilgiler paylaşırken, 2’nci Cumhurbaşkanı Talat da KTMMOB ve odalar ile ilgili geçmiş iş birliklerini ve tecrübelerini anlattı.

Açıklamaya göre Talat da konuşmasında, kitabın yayımlanmasının önemine işaret ederek, emeği geçenleri kutladı.



Açıklamaya göre, KTMMOB Yayın Kurulu tarafından hazırlanan “Birlik-Te Değer” kitabı; 1960 yılından bugüne KTMMOB’nin önceki Genel Başkanlarının kendi dönemlerine ait emeklerini, mücadelelerini ve tecrübelerinden kesitler içeriyor.

