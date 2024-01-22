KTMMOB Genel Başkanı Adanır, Prof. Dr. Atalar ile deprem konusunda görüştü

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Tunç Adanır, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar ile görüştü.
KTMMOB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik binasında gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs adasında geçmişte yaşanan depremler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda, deprem ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı bilgiler de paylaşıldı.
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