KTHY’siz 14 yıl

Kıbrıs Türk Hava Yolları, 14 yıl önce mahkeme kararıyla tasfiye edilmişti

Tarih 21 Ekim 2010’du. 14 yıl önce KTHY'nin faaliyetlerini sonlandırılıp kapatılmıştı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın (KTHY) tasfiyesine kararı 14 yıl önce verdi.

1974 yılında kurulan KTHY, 1975 yılında faaliyete başlamıştı.

KTHY 21 Haziran 2010 yılına kadar 16 uçakla 22 ayrı noktaya yüzlerce sefer düzenlemişti.

“Fly to fly” sloganı ile Kıbrıslı Türklerin göklerdeki gururu olan KTHY, İngiltere’ye dahi sefer düzenledi. 2010 yılında kötü yönetimler sonucu Atlasjet firması ile ayakta kalmak için anlaşma yapan KTHY, faaliyetlerini sürdüremeyerek batmıştı.

KTHY Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Çavuşoğlu 21 Ekim 2010 tarihinde alınan tasviye kararı sonrası “36 yıllık bir geçmişi bulunan KTHY;nin mahkeme kararıyla tasfiye noktasına gelmesinin, şirket yöneticileri, çalışanları, halk ve devlet için çok acı bir durum“ demişti.