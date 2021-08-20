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KTEZO, KTİMB ve KTİTB eylemi ertelendi

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KTEZO, KTİMB VE KTİTB Pazartesi günü yapacakları eylemi erteledi

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KTEZO, KTİMB ve KTİTB eylemi ertelendi
 Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (KTİTB) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), 23 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planladığı araçlı eylemini Başbakan Ersan Saner’in toplantı daveti üzerine erteleme kararı aldı.

Örgütlerden yapılan ortak açıklamada, Başbakan Ersan Saner’in 24 Ağustos Salı günü, başta ekonomi olmak üzere tüm konularla ilgili görüşme yapmak için üç örgütü de toplantıya çağırması üzerine, Pazartesi 23 Ağustos’ta yapmayı planladıkları eylemi erteledikleri kaydedildi.

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