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KTAMS yarın sabah İskele Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacak

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yarın sabah, İskele Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacak.

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KTAMS yarın sabah İskele Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacak
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yarın sabah, İskele Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacak.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, İskele Kaza Mahkemesi’ndeki sorunların çözümü konusunda hükümetin “hiçbir adım atmaması üzerine sorunlara dikkat çekmek ve hükümetin duyarsız tutumunu” protesto etmek için yarın saat 10.00’da İskele Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.
 
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