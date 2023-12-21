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KTAMS yarın Meclis önünde basın açıklaması yapacak

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KTAMS yarın Meclis önünde basın açıklaması yapacak
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yarın saat 12.00’de Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yapacak.

Sendika Başkanı Güven Bengihan, basın açıklamasının Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin, Meclis çalışanı KTAMS üyelerine “baskı uygulamasını protesto etmek” gerekçesiyle yapılacağını belirtti.
 
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