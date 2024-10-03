banner913
banner932
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
11 0
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
17 0
 
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
23 0
Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
25 0
İngiliz parlamenterlere yönelik iddialar, Kıbrıs Türklerine yönelik sindirme politikasının bir parçası
İngiliz parlamenterlere yönelik iddialar, Kıbrıs Türklerine yönelik sindirme politikasının bir parçası
26 0
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
28 0
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
23 0
banner1032

KTAMS Sayıştay’daki personel ve altyapı eksikliklerine karşı eylem uyarısı yaptı

banner1020

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sayıştay’daki personel, ulaşım aracı ve teknik altyapının sağlanması konusunda gerekli adımların atılmaması halinde her türlü yasal eylem hakkını kullanacağını açıkladı.

banner1045
KTAMS Sayıştay’daki personel ve altyapı eksikliklerine karşı eylem uyarısı yaptı
banner971


KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, Sayıştay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm hesaplarını denetleyen mali denetim organı olduğuna işaret etti.
Bengihan, şöyle devam etti:
“Böylesine önemli bir işlevi olan Sayıştayın Anayasada ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasında  belirlenen diğer görev ve işlevlerini  yerine getirebilmesi için yeterli personel, araç ve teknik altyapıya sahip olması gerektiği tartışılmaz bir gerçekliktir.  Öncelikle denetim görevini yerine getirecek olan denetçi kadrolarına istihdam yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede 29 adet  III. Derece Denetçi  münhalinin açılması için 10 ay önce talepte bulunulmuş olmasına rağmen hala bu yönde olumlu  bir adım atılmamıştır. Partizanca geçici işçi istihdamları yapmaya devam eden hükümetin   denetçi istihdamını gereksiz bulması, denetim istemediğini göstermektedir.
Çok geniş olan çalışma alanına  personelin hizmet verebilmesi  için gerekli  olan ulaşım araçlarının temin edilmesi,   ayrıca Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol  Yasası kapsamındaki kurumlara online bağlantı sağlanması için gerekli teknik altyapının  acilen oluşturulması   gerekmektedir.
Sayıştayın denetim  görevini layıkı ile yerine getirebilmesi için gerekli personel, ulaşım aracı ve teknik altyapının sağlanması konusunda gerekli adımların  atılmaması halinde sendikamız her türlü yasal eylem hakkını kullanmakta tereddüt etmeyecektir.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.