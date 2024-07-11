KTAMS, Kıbrıs Türk basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), basının, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, gece gündüz demeden fedakârca çalışarak kamuoyuna doğru, güvenilir ve tarafsız haber ulaştırdığını belirterek, Kıbrıs Türk basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.



KTAMS 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, toplumun bilinçlenmesi, kamuoyunun şekillenmesi ve demokrasi için en önemli unsurlardan biri olan özgür basının, siyasi güç merkezlerinin denetlenmesinde kritik bir rol oynadığını vurguladı.

KTAMS’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıslı bir Türk tarafından çıkarılan ilk gazete olan Saded'in yayınlanmasının 135. yıldönümü olan bugün ülkemizde Basın Günü olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı günde, basının önemini bir kez daha hatırlıyor ve özgür basın mücadelesini onurlandırıyoruz.

Toplumun bilinçlenmesi, kamuoyunun şekillenmesi ve demokrasi için en önemli unsurlardan biri olan özgür basın, siyasi güç merkezlerinin denetlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Günümüzde yolsuzluğun ve usulsüzlüğün kamu yönetimine sirayet ettiği ve yargının tarafsızlığının sorgulandığı bu süreçte, dürüst ve ilerici gazeteciliğin önemi her zamankinden daha fazla hissedilmektedir.

Geçmişten günümüze, ülkemizde demokrasinin, çok sesliliğin ve özgürlüklerin gelişiminde Kıbrıs Türk basını önemli bir rol oynamıştır. Bu süreçte olumlu gelişmeler yaşansa da ne yazık ki birçok basın emekçisi hala düşük ücretlerle, yasal çalışma saatlerinin üzerinde ve iş güvencesinden yoksun olarak çalıştırılmaktadır. Basın emekçilerine günümüz koşullarına uygun, daha demokratik, çağdaş, özerk ve tarafsız bir çalışma ortamı sağlanması ve çalışma koşullarının iyileştirilerek iş güvencesinin temin edilmesi için Basın İş Yasası'nın etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, gece gündüz demeden fedakârca çalışarak bizlere doğru, güvenilir ve tarafsız haberler ulaştıran Kıbrıs Türk basın emekçilerinin gününü kutlar, daha iyi çalışma koşullarına erişmeleri için her zaman onların yanında olduğumuzu bir kez daha vurgularız.”

