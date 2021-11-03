banner583
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
49 0
Bunun adı vandallık!
Bunun adı vandallık!
43 0
 
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
33 0
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
32 0
Tırmanmanın şampiyonu Denner
Tırmanmanın şampiyonu Denner
18 0
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
16 0
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
29 0
banner661
banner726

KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ'ten, zamları ve pahalılığı protesto eylemi

banner476

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), bu sabah Lefkoşa’da bazı noktalarda yaptıkları eylemlerde zamları protesto eden pankartlar açtı, trafikteki sürücülere araçların dikiz aynalarına takmaları için siyah kurdele dağıttı

banner714
KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ'ten, zamları ve pahalılığı protesto eylemi
banner721

Kamuda örgütlü sendikalar KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, zamları ve pahalılığı protesto eylemi yaptı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakanlık trafik ışıklarında yapılan eylem yerinde açıklamalarda bulunarak, grev sinyali verdi ve halkı sendikaların yapacağı grev ve eylemlerine katılmaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), bu sabah Lefkoşa’da bazı noktalarda yaptıkları eylemlerde zamları protesto eden pankartlar açtı, trafikteki sürücülere araçların dikiz aynalarına takmaları için siyah kurdele dağıttı. Bu çerçevede, KTAMS Başbakanlık ışıklarında, KAMU-SEN Citroen ışıklarında ve KAMU-İŞ ise terminal çemberinde eylem yaptı.

BENGİHAN: “İSYAN KIVILCIMI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GENEL GREVLE BÜYÜYECEK”

“Zamlara Hayır” yazılı pankart açılarak vatandaşa siyah kurdele dağıtılan eylem sırasında açıklamalarda bulunan KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, “yoksullaştırma politikalarına” karşı bir isyan başlattıklarını söyleyerek, halkın da bu mücadeleyi sahiplenmesiyle verilecek mesajların daha anlamlı olacağını kaydetti.

“Bu bağlamda hem örgütlü olduğumuz dairelerde hem de trafikte siyah kurdelelerimizin dağıtımına başladık” diyen Bengihan, halktan olumlu tepkiler aldıklarını belirtti ve halkı siyah kurdeleleri araçlarının dikiz aynalarına takmaya çağırdı.

“İsyan kıvılcımının” önümüzdeki günlerde genel grevle büyüyeceğini ifade eden Bengihan, yarın veya Cuma günü diğer sendikalarla birlikte zamlara tepki göstermek amacıyla genel grev yapacaklarını ve bununla ilgili kesin bilgiyi kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Grevin ardından, halka değer veren, halkın geleceğini düşünen ve halkın alım gücünün korunması için gaile çeken hükümetler kuruluncaya kadar eylemlerin devam edeceğini aktaran Bengihan, halka bu yaşatılanların unutulmaması ve hesabının sandıkta sorulması gerektiğini vurguladı.

“Kurulacak hükümet zam yapmayı 3 kere değil 33 kere düşünecek” diyen Bengihan, ülkenin sahipsiz olmadığını, bu ülke için gaile çeken sendika ve örgütler olduğunu belirtti.

Bengihan, “Halkın sahiplenmediği hiçbir eylem başarıyla sonuçlanamaz. Halkımız bu zamlardan büyük mağduriyet yaşamış, daha da fakirleştirilmiştir. O yüzden halkı, kendilerini bu şekilde yoksullaştıranlara karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.