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KTAMS'ın yeni yönetimi belli oldu

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KTAMS'ın yeni yönetimi belli oldu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'nın (KTAMS) 37. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim ve onur kurulu belirlendi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

"Güven Bengihan, Serman Yiğit, Gökhan Tozan, Mehmet Oytam, Muzaffer Sevim, Emete Taşkan, Çağın Oytaç, Şaziye Şaban, Ülfet Kral, Firdevs Bladanlı, Ebru Şerebet, Altay Alaminyolu, Didem Bülbülcü Aliusta, Asım Kamacı, M.Salih Tabur, Osman Özkoraltay, Onay Hacıküçük, Hüseyin Kocadal, Mustafa Yaşlı, Fırat Başpınar, Cemal Tunçbel, Osman Onbaşı, Özge Asker Özel, Engin Kürşat, Ahmet Nizam, Umut Kınaoğlu, Gürçağ Özgürer, Filiz Seyis, Serkan İlkin, Asya Derya Erensoy"

Onur Kurulu ise Ahmet Kaptan, Filiz Tayfun, Ahmet C. Musaoğulları, İbrahim Solmazcan ve İsmail Aliusta'dan oluşuyor.

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